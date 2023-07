Elege lett a Szegedi Vízmű Zrt.-nek abból, hogy folyamatosan tönkreteszik a párakapukat, ezért le is szerelték azokat a napokban. A városban két párakapu volt, a Klauzál és a Mars téren. Csakhogy napok óta, pont a legnagyobb melegekben egyik sem működött. Miután cikket írtunk erről, a Szegedi Vízmű Zrt. szakemberei megjavították a szerkezeteket, és ezzel egy időben egy elkeseredett közleményt is kiadtak. Azt írták, hogy idén, a korábbinál is többször megrongálták a kapukat. A kapuk fúvókáit egyszerűen ellopták. Hozzátették, akkor csinálták meg utoljára, ha valaki még egyszer tönkreteszi, leszerelik a kapukat. Ez történt meg most.

A vízmű egyébként úgy tervezte, hogy a párakapuk a nyár végéig a helyükön maradnak, és valóban nagy szükség is lenne rájuk, hogy miért, azt a 40 fokban nyilván nem kell magyarázni. Az viszont nehezen érthető, hogy valaki miért nem nézte meg a Klauzál és a Mars tereket néző térfigyelő kamerák felvételeit. Akkor talán rájöttek volna, kik a rongálók, és nem szenvedne pár ember helyett több tízezer. Persze ehhez nem csak hencegnie kellene a városnak a kamerarendszerrel, hanem használnia is kellene ép ésszel. Úgy látszik, ez nem megy.