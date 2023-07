A befutó vonaton már jó néhányan ülnek, nagyjából meg is telik a szerelvény. A kalauz meg is jegyzi, miközben kiadja nekünk a jegyet, hogy máskor csak négy-öt utast kell kiszolgálnia. Az nyilvánvaló, hogy a legtöbben vasútbarátok, a kíváncsiság hozta őket ide, többségük még csak nem is helybeli. Sokan fotóznak, a jegyeket gondosan elteszik, út közben vidáman beszélgetnek – mi másról, mint a vasútról, a vonatokról – , miközben a szerelvény tarlók, napraforgóföldek, erdősávok mellett halad át. Volt, aki kerékpárt is felhozott a vagonba. A kellemes utazást egyedül az erős huzat zavarja.

Szomorú, hogy megszűnik itt a vonatközlekedés. Remélem, egyszer majd újraindul

– mondja a 15 esztendős Ludvig Zoltán, aki nem is titkolja, hogy rajong a vonatokért, a pólóját is egy mozdony díszíti. Azt is elárulja, tanulmányai középpontjában is a vonatközlekedés áll. Hajnalban kelt, hogy itt vonatozhasson – a Pest vármegyei Dunavarsányból érkezett. És egészen Szegedig vonattal jött.

Egyébként tetszik a vonat hangulata, jól érzem itt magam

– mondja. Egy másik, idősebb vasútrajongó megjegyzi: ennek a vonalnak úgy volna értelme, ha meglenne Szegeden, a régóta ígért Tisza-hídon keresztül az összeköttetése a főváros felé, illetve a másik irányba Romániába.

Útközben mind többen és többen csatlakoznak a megállóknál. Egy demonstráló is, aki a nemzeti konzultáció plakátját ragasztja a vonat oldalára, az ablakon pedig egy másikat mutat kifelé, ami a brüsszeli szankciók ellen tiltakozik.

Ez persze irónia

– jegyzi meg. Aztán a vonat beér Újszegedre, ahol már kisebb tömeg verődött össze. A kalauz bejelenti, hogy tíz perc múlva indul vissza a vonat, addig mindenki sétálhat egyet. Aki leszáll és megteszi, az újszegedi vasútállomás lehangolóan romos, gyomlepte épületegyüttesét nézheti meg, fényképezheti körbe.