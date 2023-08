Hosszú évek óta üresen állt a Bertalan híd újszegedi lábánál lévő telek, az azt benövő fákat időnként kivágták, más azonban sokáig nem történt. Nyár elején azonban elkezdődött az építkezés: Örökzöld lakópark néven húznak fel a területre egy 30 lakásos, 4 emeletes társasházat. A beruházás, melyben megújuló energiaforrásokat is használnak, a tervek szerint 2024 végére készül el.

Az Örökzöld közre keresztelt részen a kulcsrakész lakások ára négyzetméterenként 1,15 millió forint, és mivel mindegyikhez tartozik erkély is, a legkisebb, nappali plusz egy hálószobás, 33 négyzetméteres otthonért is mintegy 53 millió forintot kérnek. Akinek azonban nem okoz gondot egy családi ház árát kifizetni egy lakásért, két igazán exkluzívat is talál a házban. A tetőszinten ugyanis két luxusotthont is kialakítottak. Az egyik, három plusz egy szobás kulcsrakészen 171,3 millió forintba kerül, a másik, egy plusz két szobás 123 millióba. Igaz, mindkettőhöz tartozik egy, a lakáshoz hasonló méretű, körpanorámás erkély is, mely nyilván jelentősen emel a színvonalán.