Befejeződtek a felújításhoz szükséges leglátványosabb, bontással járó munkák a csanádpalotai Kelemen László Művelődési Háznál. Most már az építkezés van napirenden

– tájékoztatta a Délmagyarországot a kisváros polgármestere, Perneki László. Az épületegyüttes környéke ettől függetlenül továbbra is le van zárva, az arra járóktól figyelmet és megértést kérnek.

Fotó: Szabó imre

Mint korábban megírtuk, az 1973-ban átadott művelődési ház felújítására azért volt nagy szükség, mert bár kisebb korszerűsítéseket végeztek rajta, a tető például beázott, az elektromos hálózat elavult és a mellékhelyiségek sem feleltek meg a mai igényeknek. Ennek megfelelően a beruházás során szinte mindent ki kell cserélni az épületegyüttesben. Teljesen megújul az elektromos és a fűtési rendszer, az épület hőszigetelő-homlokzatot kap, kicserélik a burkolatokat, valamint az ajtókat-ablakokat.

A korszerűsítésen túl új helyiségeket is létesítenek, illetve új szolgáltatásokat is el lehet majd itt érni. Kialakítanak például egy konditermet, egy kis melegítő konyhát, valamint egy 50 ember ellátására alkalmas étkezőt. Ugyancsak lesz egy kisebb pub. A lépcső mellett lesz egy felvonó, ami segíti a mozgáskorlátozottakat, illetve szükség esetén az időseket az emeletre való feljutásban. A mellékhelyiségeket és a parkolót szintén úgy alakítják ki, hogy a mozgáskorlátozottakra is gondoltak. A kultúrház parkolójában lehetőség nyílik majd az elektromos autók töltésére. A tervek szerint az udvart is rendbe teszik.

A polgármester, látva a kivitelező Generál Pont Kft. munkatempóját, bízik abban, hogy az eredetileg kitűzött határidőre, azaz az év végére be fog fejeződni az építkezés.