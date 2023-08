Szia, meghalt édesanyám. Nagyon beteg volt már a tüdejével, Deszken ápolták

– hallottam az egyik szegedi buszon. A hátam mögül jött a hang. Kicsit megfordultam és láttam, hogy az imént felszállt fiatalember a sofőrrel beszél. Nem hallgatóztam, a zsúfolt járművön mondatfoszlányok jutottak el hozzám, de a közelükben ültem.

Anyu többször is kérdezte, mi tudok Tamás bácsiról (a nevet megváltoztattam), láttam-e, hallottam-e róla valamit? Mondtam neki, sajnos nem, ritkán találkozunk a buszon is. Aztán szóltak a szanatóriumból, jöjjünk, mert anya haldoklik.

Itt elvesztettem a fonalat, nem is figyeltem annyira, nagy volt a zsivaj. Gondolataimba és érzéseimbe merültem. Megálló megállót követett. Aztán csak azt hallom,

Azzal jött a szomszéd, adjam el a házat, szabaduljak meg tőle, nem kell az nekem, csak terhet jelent, ő pedig szívesen megvenné a gyerekének. Mondtam, nem, nem adom el, igen, nem adom el.

A halálnál rögtön megjelenik a pénz, az üzlet, szinte ki sem sírhatja magát az ember, máris jönnek az ajánlatok. Eszembe jutott, magam is pontosan így jártam. Elhunyt édesanyám, Katalin, rá alig négy évre édesapám, László, és a környéken többen is megtaláltak ajánlatukkal: adjam el valamelyik lakást. Akkor éppen kettő volt, a sajátom és a szüleimé, amiben én is nevelkedtem. Nem válaszoltam, nem fogalmaztam egyenesen, azt mondtam, majd átgondolom. Pedig tudtam, eszem ágában sincs üzletelni. Majd tavaly, más személyes ok miatt, kénytelen voltam túladni a Szamos utcai másfelesen.

Ekkor arra riadtam, hogy a fiatalember leszáll, elköszön a pilótától:

Szia, további jó utat!

Szia, részvétem, vigyázz magadra és üdvözlöm édesapádat!

Itt ért véget a történet – a buszon. De továbbra is lüktetett bennem a furcsa köszönés: –

Szia, meghalt édesanyám.

Szerencse, hogy ezt csak egyszer – illetve az apákkal együtt kétszer – kell kimondanunk. És átélnünk.