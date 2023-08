Ha ma kilátogatunk a több mint százéves reptérre, akkor kissé olyan érzésünk van, mintha az 1970-es évekbe utaztunk volna vissza, hiszen a szegedi repülőtér továbbra is megmaradt, és úgy tűnik, hogy meg is marad a hobbirepülés otthonaként, miközben országszerte fejlődnek, nemzetközivé válnak a repterek. Például a debreceni, a pécsi és a sármelléki. A legfrissebb hírek szerint ráadásul Debrecenből ősztől hetente két járat indul majd a népszerű egyiptomi üdülőhelyre, El-Gurdakába. Vagy a példák sorában említhetjük Békéscsabát is, ahol másfél milliárdért tervezhetik a reptér fejlesztését. De Szegedtől alig 100 kilométerre, Temesváron is pörög a forgalom a reptéren, térségünkből is sokan választják, hiszen kevesebb reptéri illetékkel utazhatnak például Londonba, mint Ferihegyről.