Tizenöt éve a kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház munkatársa Lévainé Jakus Edina, így számára egyáltalán nem idegen intézmény vezetője lett, amikor júliustól átvette Hajdú Gézától a művelődési ház irányítását. Ennek kapcsán kértük interjúra Edinát, aki már 1998 óta tagja a Dorozsmai Naplónak, valamint az akkori igazgató, Révész Ferenc Andrásné felkérésére műsort is vezetett a művelődési házban.

– Akkor még nem szakmailag, de belefolytam az intézmény programjaiba és nagyon megtetszett ez a terület. Úgy döntöttem, elvégzem a magyar–művelődésszervező szakot, majd a kiegészítő egyetemi képzést, a végzést követően pedig felvett a művelődési házba Hajdú Géza. Annak érdekében, hogy kellő szakmai háttérrel rendelkezzek, 2019-ben a kulturális mediáció szakot is elvégeztem. Én dorozsmai vagyok, mindig jelen voltam a helyi rendezvényeken. Azt pedig, hogy részese lettem a közéletnek Dorozsmán, Farkas Dezsőnének köszönhetem, ő volt az, aki biztatott – mondta el lapunknak.

Lévainé Jakus Edina kiemelte, reménykedett abban, hogy egyszer majd továbbviheti azt, amit Hajdú Gézával közösen felépítettek, éppen ezért továbbra is megrendezik a településrészen a már hagyománynak mondható eseményeket, így például a Faragó napot és a Tökfesztivált is.

– Persze szeretnék újítani is, még nagyobb hangsúlyt helyezve a fiatalokra. Ezért gyermekműsorokkal, kézműves foglalkozásokkal, különböző programokkal készülünk számukra, hiszen ők azok, akik felnőttként is visszajárnak majd hozzánk, valamint gyermekeiket is elhozzák majd a programjainkra, ha most sikerül bevonni őket. Indítottunk tini diszkót is, eddig nagy sikere van, sokan jönnek kikapcsolódni. Emellett a felnőttekre is figyelünk, számukra főleg közösségi programokat tervezünk, így például főzőversenyeket és beöltözős bálokat ki mit tud-dal színesítve. Az idősek szórakoztatása is célunk, még az eddigiekhez képest is színesebb és változatosabb rendezvényekkel készülünk nekik – avatott be terveibe.

Hangsúlyozta, mindez természetesen kollégái nélkül nem valósulhat meg, minden program csapatmunka. Így van ez a szeptember másodikai Faragó nap esetében is, amit 7 és 20 óra között szerveznek meg a Faragó téren. A ház igazgatója elmondta, reggeltől kakasfőzőverseny lesz, déltől látványőrlést tartanak a szélmalomban, majd 14 órától kakasfuttató versenyt rendeznek. 15 órakor a Pacsirták együttes műsora lesz látható, majd 20 óráig diszkót tartanak a téren.