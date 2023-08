Aquapark-mustra a határ két oldalán: ár-érték arányban jobbak a magyarországi élményfürdők címmel közöl összehasonlító riportot a Kolozsvárott szerkesztett maszol.ro, azaz az Új Magyar Szó online, Erdély legolvasottabb és legnépszerűbb hírportálja. – Egy kétgyerekes családnak 500 lejnél kevesebbel nem érdemes elindulnia, ha egy egész napot szándékozik eltölteni egy hazai élményfürdőben, ahol szaunázni és ebédelni is akar – jegyzi meg indításként a cikk szerzője; egy lej jelenleg nagyjából 78 forintot ér.

Fotó: Makói Önkormányzat

A cikk szerint az anyaország nem csupán mennyiségileg körözi le Romániát, az árak tekintetében is vonzóbb. Románia egyik legfelkapottabb ilyen létesítménye a nagyváradi Nymphaea, ahol a felnőtt napijegy 82 lej, szaunával együtt 147 lej. A 3-14 évesek számára 45 lej a belépő, családi jegy pedig nincs. Ez azt jelenti, hogy egy négy főből álló családnak minimum 254 lejbe kerül a fürdőzés egy napra, azonban ha a felnőttek szaunázni is akarnak, akkor már 300 lej fölött van a tarifa. Ha ebédelni is akarnak, akkor 500 lejnél kevesebb pénzzel nem érdemes elindulniuk. A legújabb romániai aquaparkban, a temesvári Amazoniaban pedig – amit lapunkban már bemutattunk – a hétvégén a felnőtt jegy 150 lejbe kerül, egy kétgyermekes család pedig 290 lejért tölthet el egy napot az aquaparkban.

Fotó: Makói Önkormányzat

Az ezzel szemben bemutatott magyarországi kínálatot az összeállítás a makói Hagymatikummal kezdi, és ennek fotója is illusztrálja az anyagot. A szerző úgy jellemzi, mint építészeti gyöngyszem, ami ráadásul olcsóbb is, mint romániai vetélytársai. Itt 130 lejért fürdőzni, csúzdázni, szaunázni és úszni is lehet, ráadásul egy szemet-lelket gyönyörködtető épített környezetben. Szóba kerül a cikkben Hajdúszoboszló és Debrecen is, mint a Hagymatikum komoly versenytársa. A hajdúszoboszlói aquapark a csúszdák terén egyértelműen jobb, változatosabb, mint a Nymphaea, a belépő pedig 130 lej körül van, míg a debreceni Aquaticumban 140 lejbe kerül a teljes körű használatot biztosító jegy – írja a maszol.ro.