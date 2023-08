A szomszéd fűje mindig sárgább. Ez nem egy új film bevezetője, sokkal inkább a valóság, még ha elsőre talán (árnyalatnyit) komikusnak is tűnhet. De hát a humor olykor segítségünkre siet a bajban. És bár az idei nyarunk itt, Magyarországon meg sem közelíti a tavalyi aszálytól senyvedőt, talán éppen ezért, és azóta tudjuk, milyen mikor a bőrünkre megy a vásár.

A víztakarékosság jegyében Kanada nyugati részén, Vancouver környékén több település is versenyt írt ki, amelyre a lakosok kiszáradt, elsárgult pázsitjaikkal nevezhetnek be. Kanada nyugati része az idei nyáron súlyos hőséggel és aszállyal küzd, emiatt több helyen is vízkorlátozásokat vezettek be. Az egyik településen a hír szerint Bearanyozott utcák, míg máshol A legcsúnyább gyep címmel írtak ki versenyt a kertes házak lakóinak, ezzel népszerűsítve a víztakarékosságot a térségben. A helyiek ősz elejéig küldhetnek be fényképeket, bizonyítva, hogy náluk bizony sárgább a fű, mint a szomszéduknál. A legszárazabb gyepeket mindkét városban többféle vásárlási kuponnal jutalmazzák, a legcsúnyább fű tulajdonosát pedig egy ajándékkártyával támogatják egy kerti parti megszervezésében.

A tavalyi aszályban Magyarországon sorra száradtak ki a patakok és tavak; júniusra például kiszáradt a Körös-Maros Nemzeti Parkban található kardoskúti Fehér-tó. De egyes szakértők szerint pár évtizeden belül ez várhat a Balatonra is. Tavaly július végén már körülbelül 130 milliméternyi víz hiányzott a talaj felső, egyméteres rétegéből Magyarország szinte teljes keleti felében – derült ki akkor az Országos Meteorológiai Szolgálat aszály-térképről.

Idén egészen másként alakult a nyarunk, de ki tudja mi vár ránk jövőre.