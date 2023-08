A Jedi projekt egy román-magyar pályázat nevét takarja, melynek célja a foglalkoztatás növelése a határ közelében, többek között a szakképzés feltételeinek javításával és a kereslet-kínálat egyensúlyba hozásával a munkaerő piacon. Zoltán Gabriella projektmenedzser egy csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, Mórahalmon épült egy oktatóépület, megújult a kisteleki tan- és főzőkonyha, a Szegedi Szakképzési Centrum pedig gyakorlati képzésekhez szükséges új felszereltséggel gazdagodott a programnak köszönhetően. Emellett három szakképző intézmény számára eszközöket is vásároltak 677 ezer euró értékben.

Szintén a Jedi programnak köszönhetően valósult meg csütörtökön a VII. Pályaorientációs Tanévnyitó Szakmai Tájékoztató. A Szegedi SZC Vedres István Technikumban az általános iskolák igazgatóit, a 7-8. osztályos osztályfőnököket, a pályaválasztásért felelős munkatársakat és az érdeklődő pedagógusokat várták, ahol a továbbtanulásról, a változásokkal és a pályaorientációval kapcsolatos tudnivalókról kaphattak naprakész tájékoztatást.

A rendezvény célja, hogy megmutassuk a szakképzés iránt érdeklődőknek, hogy mit jelent a technikum és a szakképző iskola, illetve tájékoztatást adjunk az ösztöndíjakról és az életpályáról. Itt nem csak a Szegedi Szakképzési Centrum, hanem a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat, a vármegyei kamara és a Szegedi Tudományegyetem is bemutatja kínálatát

– mondta el Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Hozzátette, lesznek még hasonló rendezvényeik: többek között szerveznek Szakma Fesztivált szeptember 23-án, októbertben pedig lesz Mi a pálya, ahol a műszaki- és Építsd a jövőd, ami az építőipari szakmákat mutatja be. A projekt részeként pedig kiadják a Szakmahorizont nevű füzetet is, mely részletesen bemutatja a szakmákat és újdonságként a szakmakártyát is.