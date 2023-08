Bogaras vagyok

– vallotta be Prágai Krisztián, a 13. makói Volkswagen konszern találkozó egyik résztvevője szombaton, a Maros-parton, nem mindennapi autója mellett állva. A jelzőt persze úgy kell érteni, hogy rajong a bogárhátú Volkswagenekért. Saját kocsija is ilyen – csakhogy mivel ő maga lakatos, ráadásul igen kreatív ember, a járgányt át is alakította.

Ez egy úgynevezett 69-es évjáratú VW bogár, azaz egy Volksrod. Brazíliában rengeteg hasonló van, Magyarországon tudomásom szerint csak ez az egy

– mondta a fekete kabrió autócsodáról. Le van vágva a teteje, a futómű előre van tolva és egy kicsit le van ültetve. Ez hobbiautó, forgalomba nem helyezhető. Az alap autót egy barátjától vásárolta, majd három év alatt, néhány száz munkaórával alakította át.

Ez a fő művem

– mondta büszkén. Egyébként 1994-ben vett először egy bogárhátút, azóta ez a szenvedélye. Úgy gondolja, az autó különleges formája fogta meg.

A makói Volkswagen konszern találkozónak nagy hagyománya van: az idei sorrendben a tizenharmadik volt. A mostanira több mint száz hazai és külföldi autó, illetve gazdája jött el – a cégcsoporthoz egyébként a VW-n kívül olyan márkák tartoznak, mint a Škoda, a SEAT, a Cupra, az Audi, a Lamborghini, a Bentley, a Ducati és a Porsche. Sokan egy nappal korábban érkeztek, letáboroztak és a Marosban is fürödtek. A rendezvényt most két jubileum köré szervezték: a Volkswagen Passat idén 50 éves, a Wolf 2-es pedig 40. Mindkettő kikerült a gyártásból. A résztvevőket izgalmas programok, versenyek várták a Maros-parti zöld háznál, a kilátogatók pedig szemrevételezhették a négykerekű csodákat.