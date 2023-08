Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia és a Magyar Autóklub közös szervezésében vasárnap délelőtt járműszentelést tartottak Szegeden, a Belvárosi-híd újszegedi lábánál található Torontál téri parkolóban. Az eseményre sok autós, de még több motoros érkezett.

Fotó: Török János

Thorday Attila plébános a járművek megszentelése előtt elmondta, hogy az esemény már hagyományosnak számít. Beszélt arról, hogy az emberek mindig közlekedtek, még az ősidőkben is, és ez mindig veszélyeket magában rejtő dolog volt.

Komoly feladat volt akár egy tavon, vagy egy tengeren átkelni, amihez hajót kellett készíteni, később pedig már elkezdett az emberiség utakat építeni, ami jó és szép dolog

– mondta a plébános. Arra is emlékeztetett, hogy voltak, akik az utazókat fosztogatták, és sajnos balesetek is történnek. Vagyis jó dolog az utazás, de egyben veszélyes is.

Fotó: Török János

Szent Kristófról az a legenda járja, hogy egy erős ember volt, aki segített abban, hogy az emberek átkeljenek a patak egyik oldaláról a másikra. Az ő emléknapja után vagyunk most itt

– tette hozzá Thorday Attila, aki a járművezetőktől azt kérte, engedjék egymást békésen közlekedni. Ezután egyenként áldotta meg az autókat és a motorokat is.

Fotó: Török János

A plébános Szent Kristóf közbenjárását kérte, hogy mindig a jó úton járjunk, és egymást tisztelettel segítsük céljaink elérésében. Szent Kristóf a hajósok és utasaik védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja. A Magyar Autóklub Szent Kristófról nevezte el azt a díjat, amelynek bronz, ezüst és arany fokozatával jutalmazza azokat, akik legtöbbet tettek a biztonságos közlekedésért.