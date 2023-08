Havi jövedelemtől függően napi egyszeri meleg étkezést igényelhetnek a mindszentiek a helyi önkormányzatnál. A kérelmeket többféle szempont alapján bírálják el. A kiírás alapján szociálisan rászorulónak minősül az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a havi 151 ezer forintot. Egyedülállóként viszont ez a határ valamivel magasabb: a havi jövedelem felső határa 185 ezer 250 forint. A kérelmek értékelésekor továbbá figyelembe veszik a jelentkező korát, egészségi állapotát, úgy is mint fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét, szenvedélybetegségét, illetve azt, hogy hajléktalansága miatt önmagának, illetve eltartottjainak tartósan vagy átmenetileg nem képes biztosítani az ellátást.

A segítség további feltételei

Az igénylésnek vannak további feltételei is: a jelentkezőnek be kell töltenie a 65. életévét, valamint egészségi állapota, illetve pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak számít. Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. Pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak tekintik azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

Házhoz is szállítják

A meleg étel személyesen is elvihető a Károly Óvoda főzőkonyhájáról, de kérhető házhoz szállítással is. Az ellátottak a bevételükhöz mérten fizetnek. A legfeljebb havi 57 ezer forint jövedelemmel rendelkező mindszenti lakosok 736 forintot fizetnek adagonként naponta akkor, ha maguk viszik el az ételt. Kiszállítással minimálisan magasabb az összeg: 768 forint. Azok, akik 57 ezer és 71 ezer 250 forint közötti összegből gazdálkodnak havonta, 984 forint összeget fizetnek egy adag ételért, ez kiszállítással 1041 forint. A 71 ezer forint feletti jövedelműeknek egy adag 1231 forintba kerül, ha házhoz kérik az ételt, akkor 1300-nál kicsivel többet kell fizetniük. Lehetőség van diétás menüt is igényelni: akkor 1500, illetve majdnem 1900 forint fizetendő.

Csak a 30 százalék

Fontos kitétel, hogy az ellátás havi összegen nem lehet több, mint a rászoruló havi jövedelmének 30 százaléka. A szociálisan rászoruló személy esetében az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 30 százalékát. További részletek és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjai elérhetőek a város honlapján.