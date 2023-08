Lehet, hogy gondolkodóba esett kedden reggel annak a Ford Fiestának a tulajdonosa, aki valamikor Szegeden, a Nádor u. 10/a előtt hagyta a kocsiját. Ha épp tegnap jutott eszébe, hogy érte megy, csak a jármű hűlt helyét találta, mert a Szegedi Közlekedési Kft. elvitette. Ahogy a múlt hónapban összesen tizennégy kocsit, augusztus 1-jén pedig mindjárt kettőt is. Ezen egyébként nincs mit csodálkozni. A probléma korábban mindennapos volt Szegeden. Sokan panaszkodtak a széthagyott, sokszor romhalmaznak kinéző autókra, amelyek nem elég, hogy rontják a városképet, de a parkolóhelyeket is foglalják. Ráadásul a sokszor hónapok óta egy helyben álló járművek akadályozzák a parkolók rendszeres takarítását, de még az út javítását is. Érdekes egyébként, hogy bár sok autón van rendszám is, ez azonban sokszor nem jelenti azt, hogy gazdája is van a járműnek.

A közgyűlés 2019-ben fogadott el egy rendeletet, ami szabályozza az autók elszállítását. A helyzet azóta valamennyit javult, de még mindig sok az elhagyott kocsi a városban. A roncsautók elszállításának menete nem túl bonyolult: a közterület-felügyelet munkatársai egy figyelmeztetést raknak a kocsikra, 10 nap haladékot adva a tulajdonosnak.

Aki ennek ellenére nem viszi el a kocsiját, annak a zsebébe kell nyúlnia. Egy autó, motorkerékpár vagy segédmotor-kerékpár elszállításáért 21 ezer 908 forintot kell fizetni. A teherautókért és a lassú járművekért 65 ezer 723 forintot. Ezen kívül a tárolási költség naponta 1524 forint.