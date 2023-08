– Meg vagyok elégedve az eredménnyel. Úgy keresem a kijavított kátyúkat, mint a sas az áldozatát – mondta Sándor Zsuzsanna gépjárművezető szakoktató, aki örömmel tájékoztatott minket arról, hogy cikkünk megjelenése óta már a második kátyút javítja ki az önkormányzat.

Mint megírtuk, kátyúkörútra indultunk egy olyan szakemberrel, aki a legjobban ismeri a szegedi úthibákat. Zsuzsanna 13 éve járja a város utcáit. Volt olyan úthiba, amit már egy éve bejelentettek, de ő azért ő még egyszer betelefonált. Kiderült, anyagi kárral járó balesetet is okozott már szegedi kátyú. Az önkormányzat az egyik – a Gogol és Bolyai János utcai kereszteződésében lévő – esetében viharos gyorsasággal, már másnap, kevesebb mint 24 óra alatt intézkedett. Betömték az úthibát, amit még márciusban jelentettek be először. Egy nappal később újabb sikerről számolt be Zsuzsanna, a Körtöltés utca 44. előtti kátyút festékkel bekarikázták és nyíllal megjelölték, ezt is javítják.

Fotó: Sándor Zsuzsanna

Amikor ezeket és a közúti jelzőtáblákat kitakaró bokrokat, faágakat bejelentettem, jeleztem, hogy jó lenne ha a kollégáim és az illetékesek közt közvetlenebb lehetne a kapcsolat. Ha például azzal tudnék beszélni, akinek ott van a kezében a fűrész, hamarabb jutnánk el a mindenkinek megfelelő megoldásig. Annak is örülnénk, ha kikérnék a szakmai véleményünket, mert vannak a városban olyan táblakombinációk, hogy csak fogjuk a fejünket, mert nem egyértelműek. Egyébként örömteli, hogy igyekeznek, komolyan boldog vagyok. Ezért is álltam meg és fényképeztem le a kijavított kátyúkat, mert egyszerűen nem hittem a szememnek

– magyarázta Zsuzsanna.

Az önkormányzat lehetőségeinek megfelelően igyekszik, ebben az évben 1 milliárd 100 millió forintot fordít saját költségvetéséből útfelújításokra. Kátyúzásra idén 160 millió áll rendelkezésre.