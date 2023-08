A kármentesítés a vásárhelyi önkormányzat, a katasztrófavédelem, a tűzoltók és több helyi vállalkozó bevonásával napok óta tart a Szent István téri iskola épületénél. Mint azt lapunknak Katona Antal, a HMSZ és HVSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta, külső vállalkozó segítségét kérték ahhoz, hogy a tetőről el tudják távolítani a kidőlt fát. Szerda délelőtt az intézmény előtt és az udvaron egyszerre dolgoztak a szakemberek, részben emelőkosárból, illetve több daruskocsival. Folyamatosan 15-20 ember dolgozik a kárelhárításban, többen összehordják és darabolják az ágakat, amelyeket egy nagy teljesítményű géppel ledarálnak és mulcsot készítenek. A rönköket elszállítják a cég telephelyére, hogy később valószínűleg szociális tűzifaként hasznosítsák. Katona Antal szerint, ha megfelelő ütemben tudnak haladni, ezen a héten végeznek a Liszt-iskolánál.

A cégvezető azt is hozzátette, hogy a városban több helyszínen dolgoznak egyszerre. A viharral érintett részeken néhol hatalmas a kár. Több hasonló méretű fa is kidőlt, de a Liszt-iskolánál volt a legnagyobb a rombolás. – A város némely része jól megúszta, máshol viszont sok mindent letarolt a hatalmas erejű szél, amely sok egészséges fát is kiborított a helyéről – közölte Katona Antal.

Magyar Andrea, a Liszt-iskola igazgatója annyit tett hozzá kérdésünkre: a munkálatok után tudják pontosan felmérni, mennyire roncsolódott az épület és a tetőszerkezet. Mindent megtesznek azért, hogy szeptember 1-én zavartalanul elkezdődjön az oktatás.