Igazi gasztronómiai élményhétvégét élvezhetünk most Csongrád-Csanád vármegyében. A három napos halfesztivál mellett lesz kakaspörkölt főzés és polgármesterek főzőversenye is. A mindig éhes Arany T. János újságíró kollégánk nagy lelkesedéssel beszélgetett ezekről a programokról Timár Kriszta újságíró-podcaster társával legújabb programajánlójukban. De szó esett a pénteki tanévkezdésről, lemezbörzéről, Jocó bácsiról, aki a Mentorháló vendége lesz, AI-generált képekről és arról is, mit nem néznek meg a héten a moziban. Visszatérő vendégművészként pedig ismét felbukkant Murakami Haruki japán író, akinek könyveiről múlt héten már szó esett a műsorban.