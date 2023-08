A minap egy falu rendezvényén a gyönyörűen rendben tartott tóparton azt láttuk, hogy hemzsegett a lyukaktól, amelyekből és amelyekbe ki-be szaladgáltak a mezei egerek. Ha kimegyünk külterületre, ott is sok helyen hasonló a helyzet, a szántóföldeken rengeteg a kószapocok és mezei pocok. A rágcsálók hatalmas gazdasági károkat okoznak, és mivel nagyon gyorsan szaporodnak, ha nem vigyázunk, lassan már a spájzban lesznek, ahogy mondani szokás. Hogyan lehet védekezni ellenük? Sipos gazdától, Sipos József növényorvostól erre is kapunk hasznos tanácsokat a Délmagyar Podcastban. Megtudhatjuk, mi is az a T-fa, hogy a mezei pockok ellen egyedül senki nem megy semmire, mert itt is összefogás kell a földszomszédokkal. Sipos gazda érdekességeket is mesélt ezekről a nemszeretem állatokról. Tudják például, hogy a pocokfészkekben külön élelmiszer- és ürülékraktárat alakítanak ki a kolóniák? Mondjuk ettől még nem lopták be magukat a szívünkbe.