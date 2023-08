– Na, az egy nagyon aljas kátyú. Aljas, mert nem látod, kanyarodás közben belemegy a kerék – magyarázta Sándor Zsuzsanna gépjárművezető szakoktató, aki azért hívott meg minket egy körútra egyik tanulójával, hogy a kátyúkról beszélgessünk. Téma akadt bőven.

Zsuzsáról legutóbb 2017-ben írtunk, akkor az volt a téma, hogy „mindenre is" van jogosítványa.

Egy kátyú a sok közül. Ez a Mars téren a Gábor Dénes iskola után vár áldozatára. Fotó: Török János

Ami régen rossz volt, most is az

– Sok minden javult, de ami akkor rossz volt, az most is rossz. Ilyen a Kálvária sugárút bevezető szakasza – mondta, amikor arra kértem, foglalja össze az elmúlt 13 év tapasztalat, amit oktatóként az autóban töltött. –A Gogol, Bolyai János utcai kátyúba többször beledurrantunk. Táblákra lógó faágak bejelentésében otthon vagyok, gondoltam, ezt is bejelentem. Egy kedves úr a telefon másik végén elmagyarázta, hogy már március óta a rendszerben van ez az úthiba. De ezt vajon miért kell nekünk tűrni? – tette fel a kérdést. Mire leparkolt és visszament fotózni, valaki egy borosüveges dobozt tett bele.

Táblával javítják a kátyút

Ha a kátyú miatt vizsgán belenyúl a kormányba, az azonnali bukást jelent. Ha hagyja, hogy belemenjen, akkor nem lesz autó vizsgázni. – A Bakay Nándor utca alatt lassan az összes közművet kicserélik, csak beérik egy útfelújítás is. Kirakják, a kátyús úttest táblát és ezzel megoldódott a probléma – mondta.

Ha egy kátyú miatt Sándor Zsuzsanna gépjárművezető szakoktató a vizsgán hozzányúl a kormányhoz, az bukást jelent a tanuló számára. Ha hagyja, hogy belemenjen, akkor nem lesz autó vizsgázni. Fotó: Török János

Anyagi kárt már okozott kátyú

Hepe-hupák, megsüllyedt csatornafedelek és lefolyók minden utcában vannak, de a Tisza Lajos körúton a Gogol utca előtt mind a három meg van süllyedve, végigdöcögtünk rajtuk. A Lajta utcai kátyú a kínai előtt, nem túlzás, a fél utcát elfoglalja. A Tesco oldalánál, a Körtöltés utca 44. előtt is jókora kátyú tátong. Nehéz észrevenni, mert árnyékban van. Zsuzsa telefont ragadott, hogy ezt is bejelentse. Ismét egy kedves fiatalemberrel beszél, aki elmondta, hogy ezt a kátyút már egy éve rögzítették, tehát már egy éve bejelentették. Azt is megtudtuk tőle, hogy az adott helyen már anyagi káros baleset is történt, egy kismotor futóműve maradt alul a kátyúval vívott harcban.

Az önkormányzat igyekszik Az önkormányzat portálján azt írták, hogy annak ellenére nagy figyelmet fordít a város a fejlesztésekre, hogy a gazdasági válság, az infláció és a hiányzó uniós összegek nehezítik a helyzetét. Idén 1 milliárd 100 millió forintot fordít saját költségvetéséből útfelújításokra. Kátyúzásra idén 160 millió áll rendelkezésre. Nem csak a városi céghez, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-hez, hanem a Magyar Közúthoz is tartoznak utak Szegeden, főként az országos közutak városi szakaszai, ezek nagyjából 50 kilométert tesznek ki.