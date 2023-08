Megkezdődött az albérletpiac aranykora. A múlt hét végén kihirdették az egyetemi ponthatárokat, így minden felsőoktatásba készülő megtudta, hol tanul majd szeptembertől. Akik pedig otthonuktól távol, azok belefogtak a lakáskeresésbe. Tapasztalatok szerint egy-egy jó áron kínált vagy igényesen kialakított albérlet ebben az időszakban Szegeden – egyetemi városhoz méltó módon – akár egy nap alatt elkel, a főbérlők pedig lényegében válogathatnak is, kinek adják ki ingatlanjukat. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy a leggyorsabban telefonáló vagy a leghamarabb kauciót fizető lesz a befutó, hanem az, aki a legszimpatikusabb.

Fotó: Karnok Csaba

Több száz lakás közül lehet most válogatni

Szegeden jelenleg több száz lakást kínálnak, érezhető, hogy mindenki igyekszik kihasználni ezt az aranybányának is nevezhető időszakot. Vannak, akik kifejezetten erre az időszakra tartogatták a lakáskiadást és olyanok is, akik eddig is egyetemistáknak adták ki ingatlanjukat, az pedig pont most üresedett meg. Böngészgetve a kínálatot azt láttuk, hogy az egy-másfél szobás lakások vannak jelenleg túlsúlyban, panel- és téglalakásokból is ilyet kínálnak főleg kiadásra. Rengetegen kötik ki, hogy kisállatot nem lehet vinni, ahogyan dohányozni sem, de vannak ennél konkrétabb hirdetők is. Például azok, akik csak diákoknak hajlandók kiadni lakásukat, vagy ha nem is diáknak, de olyannak, akinek nincs gyermeke. Egy szűk réteg pedig kifejezetten külföldi diákokat keres bérlőnek.

A drága albérletek is egy hét alatt elkelnek

Az árakat nem könnyű átlagolni, hiszen az függ a lakás mérete mellett a felszereltségtől és az elhelyezkedéstől is. Természetesen a belvárosi, egyetemi épületekhez közel eső albérletek a legdrágábbak: hasonló paraméterek mellett is egy lakótelepi panelhez képest ezek akár a duplájába is kerülhetnek. Nagyjából azonban hasonlók az árak, mint tavaly: a 2 szobás, 50 négyzetméter körüli méretű lakásokat 120-180 ezer forint körüli áron kínálják. Utóbbi ár egyébként már rendkívül magasnak számít, de ennyiért is találnak bérlőt a tulajdonosok. Felhívtunk például egy hirdetőt, aki lakóparki, igényesen kialakított, 53 négyzetméteres lakását hirdette meg 180 ezer forintért. Mint mondta, egy hete sincs még kint a hirdetése, de már elkelt.

Pedig tudtam, hogy magas az ár, de külföldi diáknak ez sem jelentett gondot

– mesélte.

Közel tízszeres is lehet az árkülönbség

Szintén a nagy érdeklődéssel magyarázta egy másik hirdető, új építésű, egyébként gyönyörű, 85 négyzetméteres lakásáért miért kér el havonta 220 ezer forintot.

Ilyenkor ennyiért is elviszik. Csak ma három érdeklődőm volt. Biztos vagyok benne, hogy egy hét alatt úgy is találok bérlőt, hogy én még válogatok is jelentkezők közül

– mondta.

Akinek van pénze, akár luxuslakásokból is válogathat. Egy két szobás penthouse otthonért a Cédrus Ligetben például 295 ezer forintot kérnek – a hirdetőtől megtudtuk, ez iránt is már az első napon többen érdeklődtek. Jelenleg az egyik legdrágább lakás pedig egy belvárosi, 90 négyzetméteres otthon, a két és fél szobás otthonért leendő bérlőjének 950 eurót, azaz 365 ezer forintot kell majd fizetnie. Megkerestük a legolcsóbbat is: az egy rókusi panel egyik szobája, amit 40 ezer forintért lehet kivenni.