A fejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert mintegy 4,2 milliárd forint támogatást a város, ebből végezték el az ELI lézerközpont és a Vértó közötti terület közlekedési kapcsolatainak javítását. A terület komplex fejlesztése révén a gyalogos-, a kerékpáros-, a személygépjármű- és a közösségi közlekedés feltételei egyaránt javultak, ezzel is elősegítve a helyi gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás növekedését.

A Vinkler László út és a Pintér József utca közötti zöld területen a meghívó szerint Botka László polgármester mondott volna átadó beszédet, azonban ő nem volt jelen az eseményen, így Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester vágta át a szalagot. Azt megelőzően elmondta, ez az útépítés volt a legnagyobb, amit az elmúlt években megvalósítottak, a négymilliárdos beruházás által a város észak-nyugati lakóövezetét kapcsolták össze az észak-nyugati ipari területtel. Közölte, ezzel a gazdasági útfejlesztésük utolsó fázisa is megvalósult ebben az övezetben.

Kiemelte, gyorsabban, biztonságosabban és fenntartható módon tudnak eljutni munkahelyeikre a városlakók, hiszen tömegközlekedési infrastruktúrát és kerékpárutat is építettek. Szintén a fenntarthatóságot szolgálja majd az őszi munkavégzés is, akkor fasorokat telepítenek majd az út mentén és füves területeket hoznak létre. Jelezte, ügyeltek a lakossági igényekre is, így a száguldozók megfékezése érdekében trafiboxot telepítettek az út szélére. Nagy Sándor szerint ez a beruházás is hozzájárul ahhoz, hogy fejlődjön Szeged gazdasága.

A beruházás során 1 kilométer új utat építettek, felújítottak és kiszélesítettek több mint 2,8 kilométer meglévő utat, létrehoztak 3 új körforgalmat és 1 gyűjtőutat, valamint mintegy 4,4 kilométernyi kerékpárutat alakítottak ki.

A most átadott út egészen a város legnagyobb ipari és kereskedelmi övezetéig vezet, ahol 3,5-4 ezer ember dolgozik, és amelynek centrumában az ELI működik. A lézerközpont hamarosan új szomszédot kap, ott épül ugyanis a Science Park, vagyis a tudományos, innovációs park. A tervek szerint ez szintén több ezer embernek ad majd munkahelyet.