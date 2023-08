Rangos állami kitüntetést, Ezüst Érdemkeresztet kapott a makói Návay-iskola egyik pedagógusa, Nagy János. A mérnök-tanár eddigi munkássága kalandos volt, nem is tudott mindenről számot adni, mert honvédelmi és űrkutatási megbízatásainak egy részéről titoktartást ígért. Azt viszont elmesélte, hogy a Nemzetközi Űrállomással jelenleg is napi kapcsolatban áll. Oktatni nagyon szeret: diákjait leendő kollégáknak tekinti, elvárja, de meg is adja a tiszteletet, az óráin nincs tegeződés.