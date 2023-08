A napokban írtuk meg, hogy belehúzott a Szegedi Közlekedési Kft., és sorra viszik el az utcákról a magukra hagyott autókat. Hogy mi lesz a kocsik sorsa, nem volt teljesen egyértelmű, de most a városi cég megbízott közkapcsolati irodavezetője rendbe tette a dolgokat. Sümeginé Törőcsik Tünde azt írta lapunknak, hogy bár a gépkocsik elszállítását az SZKT csapata végzi, azok elszállításáról nem az SZKT rendelkezik. A hatósági jelzés nélküli, vagyis rendszám nélküli, vagy érvényes hatósági jelzés nélküli (rendszámos, de lejárt műszaki engedélyes) gépkocsikat a közterület-felügyeleti csoport megrendelésére szállítják be a közlekedési cég Körtöltés utcai telephelyére. Azt pedig az igazságügyi és rendészeti miniszter egy 2009-es rendelete szabályozza, hogy 6 hónapig tárolják a gépkocsikat. Vagyis a tulajdonosnak fél éve van kiváltani az autót. Ha kifizet napi 1200 forint+ÁFÁT, már viheti is. Ha azonban a közterület-felügyeleti csoport két felszólító levele ellenére sem váltják ki a járművet, azt a féléves türelmi idő után elviszik egy autóbontóba, márt már hulladékként kezelik.

Többször is megírtuk, hogy a probléma korábban mindennapos volt Szegeden. Sokan panaszkodtak a széthagyott, sokszor romhalmaznak kinéző autókra, amelyek nem elég, hogy rontják a városképet, de a parkolóhelyeket is foglalják. Ráadásul a sokszor hónapok óta egy helyben álló járművek akadályozzák a parkolók rendszeres takarítását, de még az út javítását is.

A közgyűlés 2019-ben fogadott el egy rendeletet, ami szabályozza az autók elszállítását. A helyzet azóta valamennyit javult, de még mindig sok az elhagyott kocsi a városban. A roncsautók elszállításának menete nem túl bonyolult: a közterület-felügyelet munkatársai egy figyelmeztetést raknak a kocsikra, 10 nap haladékot adva a tulajdonosnak. Aki ennek ellenére nem viszi el a kocsiját, annak a zsebébe kell nyúlnia. Egy autó, motorkerékpár vagy segédmotor-kerékpár elszállításáért 21 ezer 908 forintot kell fizetni.