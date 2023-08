A beatkorszak könnyűzenei mozgalmának idején indult a Szegedi Ifjúsági Napok, amely a rendszerváltásig a szabadság szellemének helyszíne, majd az ország egyik legnagyobb nyárzáró fesztiválja lett. A fesztivál előfutára a Szegedi Ifjúsági Karnevál volt, javarészt helyi fellépőkkel. A Tisza-parti városban egynapos bulit szerveztek, a találkozóra pedig felfigyelt a Kommunista Ifjúsági Szervezet (KISZ) és felkarolta a rendezvényt. Természetesen nem érdek nélkül segítette a fesztivált a KISZ: a kor „beat” mozgalmának felkarolása mögött ott volt a szándék, hogy a nagy tömegeket is megmozgató zenével a marxista-leninista ideológiát folyamatosan csöpögtessék a fiatalság tudatába.

A szegedi kezdeményezés máig él (Forrás: SZIN)

Általában a „Három T irányelv” is meghatározta a válogatást, amely támogatott, tűrt és tiltott kategóriába sorolta a művészeket, így a zenészeket is. Szeged azonban ebben a tekintetben is előfutár volt, mivel a szervezők nagyot nyitottak a szelepen, és felléphetett néhány tiltott zenekar is.

A fiatalok körében a felszabadultság helyszíne lett Szeged, egy évvel megelőzve a világhírű Woodstockot.

A SZIN egy régi látogatója szerint a fesztiválra érkező ifjúság ezen a néhány napon elengedhette magát, önfeledten szórakozhatott mindenféle retorzió nélkül. Az akkori államhatalom nem véletlenül hagyta ezt, hiszen az év többi napján nem néztek jó szemmel azokra, akik hosszú hajjal, trapéznadrágban jártak és nyugati zenéket hallgattak. Erről az élményről is mesélt Nagy Feró is az origo.hu-nak adott interjúban.

Minthogy a rendszerváltozás elsodorta a KISZ-t, az ifjúsági események is megszűntek. A szabadság utáni vágyból fakadó pulzálás később sem apadt a szegedi fesztiváljárók körében, így a helyi Rock Klub felkarolta, 2002-től pedig a város vezetése éltette tovább. A SZIN helyszíne a partfürdő lett, és fejlődési pályája megállíthatatlan volt. Nem túlzás azt állítani, hogy innentől a hazai zenei élet meghatározói már számoltak a fesztivállal.