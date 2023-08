Az elmúlt napokban több olvasónk is arra panaszkodott, hogy keveset hallani a híradásokban a gyógyszerhiányról, pedig hosszabb ideje nem kapható több igen fontos szívgyógyszer, valamint keringésre ható, asztmaellenes készítmény. De hiány van például egyes vérnyomás csökkentőkből is. Éppen ezért megkérdeztük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) arról, hogy miből van hiány és mi okozza azt.

Válaszlevelükben azt írták, hogy folyamatosan nyomon követik az Európai Unióban vagy azon kívül jelentkező gyógyszerellátási zavart. Közölték, a gyógyszerhiány kialakulása nem új keletű és jellemzően nem megyespecifikus jelenség: ilyenkor a forgalmazó valamilyen ok miatt egy jelzett ideig nem tud szállítani a nagykereskedő felé. Ezt legtöbbször gyártási vagy kapacitási probléma okozza, de lehet akár kereskedelmi jellegű is – tették hozzá.

Kiemelték, gyakran azért kerül le egy gyógyszer a hazai és nemzetközi gyógyszerpalettáról, mert elavult, helyette korszerűbb, új hatásmechanizmussal rendelkező, biztonságosabban és kevesebb mellékhatással alkalmazható készítményt helyeznek forgalomba.

Válaszukban kitértek arra is, hogy Magyarországon, így Csongrád-Csanád vármegyében is számos szívre és érrendszerre ható készítmény elérhető. Az NNGYK jelenleg rendelkezésre álló információi alapján az asztmaellenes készítmények köréből sem alakult ki hiány, sőt a korábban hiányra jelentett készítmények is újra kaphatók.

Megkérdeztük a központot arról is, hogy mi a teendő akkor, ha semmiképp sem szerezhető be egy gyógyszer. Erre válaszukban azt írták, hogy a vényköteles gyógyszerek közül sok helyettesíthető, ilyen esetben a gyógyszerész saját kompetenciájában kezelni tudja a hiányt. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre helyettesítő gyógyszer, de elérhető azonos hatóanyag azonos gyógyszerformában, vagy azonos hatóanyag más gyógyszerformában, vagy ugyanaz a gyógyszer más kiszerelésben, esetleg ugyanaz a gyógyszer más gyógyszerformában, illetve ugyanaz a gyógyszer más hatáserősségben, akkor az orvos bevonása szükséges a megfelelő gyógyszer kiválasztásához és a hiány ilyen formában történő kezeléséhez.

Beszámolójuk szerint egyébként a hiánylistán szereplő készítmények mindössze 10 százalékánál van szükség konkrét hatósági intézkedésre. Az NNGYK például kontingens engedélyt adhat ki olyan nagykereskedő számára, aki külföldi forrásból nagyobb mennyiségű helyettesítő készítmény behozatalára képes. Ha egy szűkebb betegcsoportot érint a hiányhelyzet, akkor az egyedi import lehetősége jelenthet megoldást. Ebben az esetben az orvosnak kell kezdeményezni az egyedi import igényét.

Mint azt megtudtuk, a készletek optimalizálása érdekében egyre jelentősebb együttműködés alakul az uniós tagországok között, amelyben – hazánkat képviselve – az NNGYK aktív szerepet vállal.

Információink szerint egyébként nemcsak a gyógyszerekből tapasztaltak hiányt olvasóink, hanem a cserélhető betétes injekciós tollakból is. Az inzulin adagolásához ugyanis a legtöbben ma már az előretöltött injekciós tollakat használják, viszont az adagolóhoz használatos alkatrészt jelenleg nem gyártják, így annak hiányában sokan áttértek a cserélhető patronos tollra. Ebből eredően most ez is hiánycikk lett.