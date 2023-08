Elég régóta van nyaranta nálunk útvesztő, voltak, akik meg is jegyezték: előbb-utóbb meg fogják unni az emberek. Egyelőre azonban úgy tűnik, ezt nem lehet megunni

– mondta a tizenötödik, jubileumi kukorica-útvesztő zárása kapcsán Endrész Erzsébet, a szervező Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vezetője. Ezt a számok is igazolják: idén a kiosztott karszalagok alapján mintegy 3500 látogatójuk volt. Többségük természetesen hazai, de jöttek külföldiek is, például ciprusi vendégek. Érdekes ugyanakkor, hogy bár közel a román és a szerb határ, a két szomszédos országból csak néhányan látogattak ki – pedig tévéstábok is érkeztek mindkét országból, bemutatni az attrakciót.

Az első útvesztőt egyébként, mint korábban megírtuk, 2004-ben, Ferencszállás határában alakították ki egy ottani kukoricatáblában, akkor még kukutyini útvesztőnek hívták. Később aztán jobban megközelíthető helyre, Kiszombor mellé költözött a rendezvény, azóta is ott található minden évben. Az egyesület mindig igyekszik más-más ötlettel előrukkolni a labirintus mintáját illetően. Volt már az útvesztő boszorkány, bölény, csodaszarvas és turulmadár alakú is. Ez persze csak a légi fotókon vehető ki. Most a kiszombori kőolaj-kitermelés indulásának fél évszázados jubileumáról emlékeztek meg az ábrákkal. A figurákat Bajnóczi János, az egyesület alelnöke tervezte meg, aki maga is hosszú időn át dolgozott ezen a területen.

A július közepén megnyílt labirintus útvonala 4 és fél kilométeres volt. Ahogyan az lenni szokott, a bolyongáson kívül jó néhány szabadidős program várta a helyszínen az érdeklődőket, többek között népi játszótér, könyvtár, szombatonként pedig kincskeresést is szerveztek nekik. A honismereti kör tagjai azt már eldöntötték, hogy útvesztő jövőre is lesz, de hogy a levegőből milyen ábrát jelenít meg majd az útvonal, egyelőre titok.