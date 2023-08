– A társaság nagyon színes, mindenki közvetlen. A túrát nagyon élveztük – mondta a makói Maros-partont történt csütörtök délelőtti partra szállás után Barna Szilárd, a héten Makón zajló Erasmus+ evezőstábor egyik résztvevője. Ő a romániai Nagyszalontáról érkezett, de a társaságban a helyieken kívül vannak felvidéki, partiumi és délvidéki magyar fiatalok is. Mint mondta, a mozgás egyébként is közel áll hozzá, aktívan sportol. Már másodjára vesz részt a táborban, amelynek az is célja, hogy az egymástól földrajzilag távol élő magyar tizenévesek megismerjék egymást, akár össze is barátkozzanak.