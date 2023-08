Senki sem élhet hit nélkül. És nem feltétlenül az egyházi értelemben vett hitre, a vallásosságra gondolok. Számomra ez szétválasztható, de azokat is megértem, akik ellenkeznek, akiknek elképzelhetetlen.

Minap láttam Hajdú Péter egyik műsorát, az idén 72 éves Pataky Attilával beszélgetett. Az Edda frontembere érdekes egyéniség, érzékeny ember. Amikor kizárólag a rock világával, a dalokkal, a fantasztikus koncertekkel köthettük össze nevét, úgy gondolom, azok is megsüvegelték, akik nem szerették. De kirándult a mulatós zenébe – lemezeket is kiadott ebben a műfajban –, majd az Univerzumról és arról beszélt, hogy földönkívüliekkel, a Plejádokról (Fiastyúk) érkezett lényekkel találkozott, kommunikált. Főleg az első zavart – 1980-tól vagyok eddás és születésemtől miskolci, mint ő –, de az utóbbin is kiakadtam, mosolyogtam, legyintettem, és… Néztem a műsort, hallottam hogyan beszél Kun Petiről, szüleiről, halálukról. Arról, hogy édesanyja már évekkel elhunyta előtt elköszönt tőle egy pohár bor mellett – félt, hogy „akkor” nem lesz rá idő –, hogy édesapja soha nem fogadta el pályaválasztását, és bár nem mondta, rendkívül büszke volt rá. Erről az elhunyta után a szekrényében talált újságcikkekkel, fotókkal teleragasztott album árulkodott.

Sok mindenben hihetünk. Magunkban, tágabb családunkban, édesanyánkban és édesapánkban, a munkánkban, barátainkban, abban, hogy egyszer, minél hamarabb véget ér az orosz–ukrán háború. Abban, hogy minden háború véget ér. Örökre. És Istenben, az Istenekben. Mert körbe tekintve a világban sok van, és mindegyik fontos. Én hiszek a tehetségben, szeretem a tehetséges embereket. Pataky Attila ilyen, tehát benne is hiszek. És hiszem, hogy bármiben hihet. Amit ő úgy összegzett, a szeretet.