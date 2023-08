Az idei Szegedi Ifjúsági Napokon a Partfürdő termálmedencéje közelében találják az érdeklődők a delmagyar.hu standját, amely minden eddiginél érdekesebb lesz. A jelmondatunk: „Hova? Tovább!”, és ezzel a címmel egy ingyenes magazint is megjelentettünk. Már maga a stand is nagyon jól néz ki, ami nem csoda, hiszen kollégáink hosszú órákat töltöttek azzal, hogy kicsinosítsák a fesztivál kezdetére.

Tudjuk, hogy egy fesztiválon a buli és a jókedv a lényeges, ezzel természetesen mi is egyetértünk. Azonban napközben van idő kicsit komolyabb dolgokkal is foglalkozni. Egyik célunk, hogy ingyenes kiadványunk, illetve kollégáink segítségével mindenki rátaláljon álmai szakmájára, vagy éppen munkahelyére.

A magazinban nemcsak a vármegyei állásajánlatok közül szemezgethetnek, hanem a csongrád-csanádi oktatási intézmények képzési kínálatával is találkozhatnak. Érdemes standunkon regisztrálni is, amelyet a SZIN-napokon, vagyis szerdától szombatig lehet megtenni. És ez nem csak üres fecsegés, hiszen a legszerencsésebbek megnyerhetik a delmagyar.hu fődíját, a 2 főre szóló wellnesshétvégét vagy a 2024-es SZIN-bérletet. De aki nem ezekkel gazdagszik, annak sem lesz oka panaszra, hiszen kollégáink más nyereményjátékokkal és fontos információkkal is várják a standunkra látogatókat, akiket hoszteszek fogadnak majd. Tehát várunk mindenkit a Hova? Tovább! delmagyar.hu standnál, ahol garantált lesz a tartalmas kikapcsolódás már a fesztivál első napjától.