Idén már nyolcadik alkalommal rendezi meg a Rotary Club Szeged Dóm jótékonysági gumikacsa versenyét. Ötezer sárga színű játék lepi majd el szeptember 2-án a Tiszát. A verseny nem csak egy szórakoztató családi program, ennél sokkal több: életmentő szívműtétekre gyűjtenek vele. Kacsajegyek váltásával lehet részt venni a versenyben, az ezekből befolyt összeget, illetve a szponzori támogatásokat a Rotary Gift of Life – Ajándékozz életet! projektjére fordítják, amelynek célja, hogy szívfejlődési rendellenességgel született határon túli gyermekeket juttasson életmentő szívműtéthez. Tavaly 2,9 millió forint gyűlt össze a gumikacsa versenyen, ebből 3 gyerek életmentő szívműtétje valósulhatott meg: Moldován Reinitz Márton, Burcsa Gavril és Szegedi Anita már meggyógyultak és teljes életet élhetnek.

A kacsajegyek váltásra augusztus 18-ától van lehetőség az Árkád Szegedben, augusztus 23-a és 26-a között pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon. Azok a szerencsések, akik az első mintegy 150 beérkező kacsa sorszámával ellátott szelvénnyel rendelkeznek, értékes ajándékokat vehetnek majd át. A fődíj egy X-Box lesz, a második díj pedig egy 250 ezer forint értékű utazási voucher.

A Gift of Life programot utalással is lehet támogatni. A 10402805-50526868-56511000-s számlaszámra küldött adomány közleménybe a Gift of Life kifejezést kell írni.