Lehetett arcot festetni, a kézműves standoknál gyöngyöt fűzni és színezni, kosárlabdát és dartsot célba dobni, óriás kirakóval játszani. Versenyt is rendeztek, amelynek résztvevői lábbal hajtós járművekkel bizonyíthatták kimagasló sofőri kvalitásaikat. A játszótérrel szomszédos kis erdőt a rejtélyek birodalmává alakították. A gyerekek és a régebb óta fiatalok háromféle kvízben tehették próbára elméjüket: egy Harry Potteres, egy Szeged városával kapcsolatos és egy retró mese kvízzel. A kihívások megfejtése egy-egy szegedi városrész volt, ezek bemondásával palacsintajegyet kaptak a nyertesek, amiket lekváros és kakaós finomságra válthattak be. Egész délután ingyenesen osztották a vattacukrot is, továbbá az ugrálóvárat is díjmentesen használhatták a gyerekek.