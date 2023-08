Őrizd meg a növények egészségét, és védd az életet

– ezzel a mottóval indult útjára az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az Európai Bizottság és partnereik #PlantHealth4Life nevű kampánya az Európai Unió tagállamaiban. A kampány célja, hogy a növényegészségügyre, és annak mindennapi életünkkel való kapcsolatára hívja fel a figyelmet. A növények egészségéért össztársadalmi szinten is sokat tehetünk, mely munkában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkájának is nagy szerepe van. A Nébih minderről honlapján számolt be, ahol hasznos tanácsokat is megosztottak. Például azt, hogy ha az EU-n kívülre utazunk, ne hozzunk haza magokat, csak fotózzuk le az egzotikus növényeket, hisz ellenkező esetben új, a poggyászában utazó kártevőket terjeszthetünk el. Közölték, amikor az EU-n kívülről, online felületen vásárolunk növényeket, győződjünk meg róla, hogy azok megfelelő növényegészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek.