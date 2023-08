Szombaton hatalmas pusztítást végzett a városban a vihar és vasárnap délutántól is esős időre kell számítani. Szombaton több lakóház tetőszerkezete megsérült, a helyreállításhoz anyagok szükségesek. Az önkormányzat kérésére augusztus 6-án, vasárnap 15 órától két hódmezővásárhelyi tüzép is rendkívüli nyitvatartással fogadja a károsultakat. Az egyik a Bodrogi Bau nagy tüzéptelepe, a másik pedig a Maczelka tüzép – jelentette be egy élő videóban Márki-Zay Péter polgármester.