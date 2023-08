A szüleim is pedagógusok voltak, ráadásul máig emlékezetes számomra az a tanítónő, akitől elsajátítottam az írás-olvasást

– vallotta a díjátadó ünnepségen pályaválasztásának hátteréről a most 91 esztendős Keczer Tamás.

A minisztériumot is megjárt makói pedagógust, oktatási szakembert lapunkban már többször bemutattuk. Eredeti hivatásával kapcsolatban többek között megírtuk róla: jelentős részben neki köszönhető a makói iskolarendszer átszervezése, amelynek eredményeként annak idején a város oktatási intézményeit szerte az országban a legjobbak között jegyezték. Pedagógiai életművéért megkapta a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet is, Makó pedig díszpolgárává fogadta. Számos kitüntetése, elismerése most egy rubin diplomával gyarapodott. Ezt annak elismeréseként vehette át a napokban, hogy immár 70 esztendeje szerezte meg tanári diplomáját.

Nagyon szerettem tanítani, és úgy véltem, a diákoknak is tetszik, amit csinálok

– emlékezett.

Nyugdíjasként sem tétlenkedik: karikás ostorokat és bicskatokokat készít, páratlan kézügyességgel és nagy türelemmel megalkotott munkái gyakran láthatók különböző kézműves, hagyományőrző bemutatón.

Felkutatom azokat a motívumokat, amelyek az adott tájegységre jellemzőek, és ezeket rekonstruálom

– mondta el, miként dolgozik. Most épp egy makói ostort készít. Ez tájegység szempontjából nagyon nehezen volt kikutatható, mert Makón nincs külön népviselet, nincsenek ilyen jellegű hagyományok.

Itt pásztorok nem voltak, csak parasztok, így a parasztok jellegzetes ostordíszítési módját igyekszem továbbvinni

– mesélte.