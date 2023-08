Haág Zalán hozzátette, hogy az ellenzékiek sokszor úgy viselkednek, mintha az Európai Unió, és a NATÓ cél lenne, ahova meg kell érkezni. Szerinte azonban Magyarország létezett az Európai Unió és a NATO előtt is, ahogy létezik majd akkor is, amikor ezek a szervezetek már nem. Hozzátette, hogy a magyar érdekeket jelenleg egyetlen pártszövetség, a Fidesz és a KDNP képviseli, a többi politikai erő kiszolgáltatottá tenné az országot.

A rendezvényen felszólalt a KDNP Csongrád-Csanád Vármegyei elnöke is. Polner Eörs is a szuverén Magyarország megteremtéséről beszélt a nemzeti ünnep kapcsán. Emlékeztetett, hogy Szent István nem volt könnyű helyzetben akkor, amikor végül is győzött, és elkezdte felépíteni az országot. Polner Eörs hozzátette, hogy Magyarország sosem tudott a nagyhatalmak előtt meghajolni, és a mostani magyar kormány jó külpolitikát folytat.

A rendezvényen több bográcsban is halászlé főtt, és kenyeret is sütöttek. Ezek kora délutánra lettek kész, és az ételeket Fazakas Attila plébános szentelte meg.