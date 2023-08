Vannak több férőhelyes szobák is, de jellemzően 2-3 ágyasak, amelyek a leginkább preferáltak. Igyekszünk ennek az igénynek megfelelni. Az elmúlt években jelentős felújítások voltak az öthalmi diáklakásokban, a volt laktanya területén. Hőszigetelés, a vizesblokkok felújítása, a konyhabútorok cseréje is megtörtént. A városi kollégiumokban is folyamatosak a felújítások, legutóbb a Jancsó és a Semmelweis kollégiumban történt meg a festés, a bútorok cseréje és a hallgatói terek megújítása