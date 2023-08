A hétvégén hatalmas vihar pusztított Hódmezővásárhelyen. Lokálisan csapott le, főként a belvárosra és a Kertvárosra. Rengeteg fa kidőlt, hatalmas ágak törtek le, amelyek épületekben és járművekben is tetemes kárt okoztak. Csak a véletlennek köszönhető, hogy senki sem sérült meg.

A viharkárok elhárítása jelenleg is tart. Tizenhat hivatásos és önkéntes tűzoltóegység segített a vihar utáni napokban Vásárhelyen, az önkormányzat cége és önkéntesek jelenleg is dolgoznak az ítéletidő pusztításának felszámolásában. Még napokig eltart, mire az összes kidőlt fát, gallyat összedarabolják, elszállítják.

Lakossági jelzések alapján ellenőrzik a fákat

Bár a szupercella nemcsak az öregebb, beteg fákban, hanem sok esetben az egészséges, fiatal növényekben is kárt okozott, kíváncsiak voltunk, az önkormányzat tett-e az elmúlt években lépéseket a beteg fák kiszűrésére, amelyek könnyebben megadják magukat, akár a szombatinál kisebb erősségű viharban is.

Megkérdeztük, milyen időközönként ellenőrzi Hódmezővásárhelyen az önkormányzat a fákat, hiszen ez elmúlt években ennek elmaradása például Mártélyon, az üdülőterületen is problémákat okozott. Kiderült, Hódmezővásárhelyen csak a lakossági bejelentéseket ellenőrzik heti rendszerességgel, szakember vagy szakvállalkozó bevonásával. Az esedékes nyesési munkálatokat pedig minden évben szakvállalkozóval végeztetik el.

A lakóhelyekhez közli fákat ellenőriztetik

Rákérdeztünk arra is, hogy terveznek-e fakoppos vizsgálatokat, amelyek a fák belső állapotáról adnak képet.

– A városvezetés hétfőn döntött úgy, hogy 200 fát fakoppos vizsgálattal méret fel. Az érintett növényeket a város szakemberei jelölik ki, a hétvégi vihar tapasztalatait szem előtt tartva. Különösen a nagy kiterjedésű lombbal rendelkező, lakóhelyekhez közeli fákat ellenőriztetjük. Sajnos a hétvégi vihar egészséges fákat is kidöntött, tehát a fakoppos vizsgálat sem előzi meg teljes mértékben a hasonló károkat – olvasható az önkormányzattól kapott válaszban. Két évvel ezelőtt a vásárhelyi önkormányzathoz tartozó mártélyi üdülőterületen is több hatalmas ág tört le, csupán egy kis fuvallattól, voltak, amelyek autókat lapítottak össze. Akkor megkérdeztük Márki-Zay Pétert, hogy tervezik-e az ottani, félévszázados, vagy annál is idősebb fák átvizsgálását. Azt mondta, az önkormányzatnak nincs arra pénze, hogy minden évben fakoppos, ultrahangos favizsgálatot végeztessen. Kiderült, most muszáj lesz áldozniuk rá, legalább a városban.

A mostani viharban kidőlt, összevágott fákat, vastag ágakat szociális tűzifaként a rászoruló családok kapják meg a télen.

Nincs a városnak fa katasztere, állítólag most készül

Azt is megkérdeztük, van-e a városnak fa katasztere, vagyis nyilvántartják-e a fákat, azok állapotát. Azt írták, nincs, és nem is kötelező, de egy külsős szakvállalkozóval most készíttetik, reményeik szerint még idén meglesz.

Hódmezővásárhelynek hosszú ideje nincs főkertésze. – Hónapokon keresztül hirdettük az álláshelyet, azonban megfelelő jelentkező hiányában jelenleg a státusz betöltetlen. Ezt a feladatkört a városüzemeltetési csoport kollégái látják el, szakemberek rendszeres bevonásával. A helyszíni bejárások alkalmával, minden esetben jelen van egy szakember is. A hatósági döntések minden esetben szakértő, vagy szakvállalkozó véleményét figyelembe véve készülnek – magyarázta az önkormányzat.