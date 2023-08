A vízminta vétele után zöld utat kapott a tiszaszigeti szabadstrand, amelyet így a hónap végéig megint használhatnak a fürdőzők – mondta lapunknak a település polgármestere. Ferenczi Ferenc hozzátette, hogy a bójákkal kijelölt területén a víz mélysége jóval alacsonyabb, mint korábban. A strand hétköznap 10 és 16 óra között van nyitva, erre az időre tud az önkormányzat felügyeletet biztosítani. A hétvégén zárva lesz, továbbra sincs belépő, bójákon túl továbbra sem szabad úszni, 14 éven aluliak pedig csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a kerítésen belül. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad, és továbbra sem lehet kutyát a strand területére bevinni.

Korábban megírtuk, hogy a tiszaszigeti strandot kegyeleti okokból zárták be. Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy június végén egy 19 éves férfi veszett a tiszaszigeti bányatóba. A holttestét sokáig keresték, mire megtalálták. A tragédia ugyan nem a kijelölt szabadstrandon történt, hanem jóval a bójákkal kijelölt területen túl, a strandot mégis bezárták. Akkor ezt még a hatóságok kérték, később azonban a település polgármestere döntött úgy, hogy zárva tartja a strandot. Ferenczi Ferenc lapunknak akkor azt mondta, úgy tervezték, ahogy korábban is: június 15-e és augusztus 31-e között lehetett volna fürdeni a bányatóban, természetesen csak a kijelölt helyen. A tragédia után azonban Ferenczi azt gondolta, hogy idén már nem nyitnak ki. Viszont többen is megkeresték, hogy mégis csak szükség lenne a szabadstrandra. A tiszaszigetiek szeretik, és a vízminőség is jó szokott lenni. Ezért döntött most úgy a polgármester, hogy újranyitják a strandot.