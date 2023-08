Szentes 2 órája

Komoly pénzért keres szuperkatonákat a honvédség - Fotók, Videó

Több mint hétszázezer forintos bruttó illetményért keres katonákat a legmodernebb harci eszközökre a Magyar Honvédség. Ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelentette be pénteken Szentesen, ahol beszélt arról is, hogy Magyarország továbbra is a béke pártján áll az orosz-ukrán konfliktusban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette: a modern eszközökre képzett katonák is kellenek. Fotó: Karnok Csaba

Mára egy korszakhatárhoz értünk. A Magyar Honvédség modernizálása a szemeink előtt valósul meg – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Szentesen a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy megszülettek azok a személyi döntések, amik lehetővé teszi folyamat folytatását, és a hadsereg egyre modernebb eszközökkel rendelkezik.

Komoly pénzért keres szuperkatonákat a honvédség - Fotók: Karnok Csaba

Most pedig egy mérföldkőhöz érkeztünk. Az történik, hogy a modern eszközökhöz emberekre, katonákra van szükségünk, úgy is mondhatnám, hogy ember kell a vasra – tette hozzá a miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, hogy a Magyar Honvédség 30. Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár lövészkatonákat vár, a rendszeresített Hiúz (Lynx) típusú páncélozott harcijárművel ellátott lövészzászlóaljába. A miniszter egy nem mindennapi ajánlatot tett. Elmondta, hogy a legjobbakra van szükségük, akiket meg is fizetnek. A kiemelt feladathoz természetesen kiemelt illetmény is tartozik. Erre a feladatra egyedi illetményt állapítottam meg. A belépők havi bruttó 737 ezer forintot kapnak. Ez pedig az egész zászlóaljra vonatkozik, vagyis a régebben szolgálókra is – közölte a miniszter, aki beszélt arról is, hogy a régiónk, Európa és az egész világ biztonsági helyzete megváltozott az elmúlt években. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra emlékeztetett, hogy keleten egy véres háború dúl, délről pedig az illegális migráció fenyeget. Ismert világunk úgy fordult ki a négy sarkából, hogy közben a feje tetejére is állt – fogalmazott a miniszter, aki hozzátette, hogy Magyarország a béke pártján állt és áll az orosz-ukrán háború kitörése óta. Szerinte azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, ez lehet az egyetlen megoldás ebben a háborúban, ami egyre inkább elhúzódni látszik. Magyarországnak hideg fejjel kell gondolkodnia ebben a helyzetben. Növelni kell az ellenálló-képességünket, és folyamatosan fejleszteni kell a haderőt – fogalmazott a tárcavezető. Kiemelte, hogy a 2010-es kormányváltás tette lehetővé a haderő modernizálását. Arról pedig már a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese beszélt, hogy a 2017-ben elkezdődött haderőfejlesztési programban a teljes honvédség megújulását valósítják meg. Kajári Ferenc hozzátette: folyamatosan érkeznek új eszközök a katonasághoz, sőt, a világ legkorszerűbb fegyverei érkeznek a Magyar Honvédséghez. Kajári Ferenc bemutatta a Hiúz páncélozott járművet, amit ki is állítottak Szentesen, a Kossuth Lajos téren. Részt vett az eseményen a térség országgyűlési képviselője is. Farkas Sándor arról beszélt, hogy ebben az összekuszált világban fontos, hogy egy-egy ország megfelelő hadi eszközökkel rendelkezzen. A modern technikai eszközök már megvannak, most a humán erőforrást keressük – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

