A képviselő-testület a legutóbbi ülésén a díszpolgári cím odaítéléséről is döntött. Idén a 88 éves Labozár Antalt, mindenki Tóni bácsiját tüntetik ki a magas rangú települési elismeréssel. Tóni bácsit maga Murgács Kálmán indította el a zenei pályáján, prímás lett. Több mint 2000 lakodalomban húzta a talpalávalót, 2500 nótát gyűjtött össze, amelyekből 500-at akkor is el tud hegedülni, ha álmából keltik fel. Neves nótaénekeseket is kísért, több mint 80-at, például Solti Károlyt, Vörös Sárit, Jákó Verát és Bojtor Imrét. A díszpolgári címet szeptember 2-án, a falunapon, a főtéren adják át az idős prímásnak.