A frissen beköltözők között ugyanis vannak olyan fiatalok, akik nem helyiek. Ilyen például a 11-es számú fecskelakás egyik lakója, Braun Rebeka, aki Szegedről költözött most Algyőre párjával, Antal Dániellel, aki ugyan algyői származású, de körülbelül 12 éves korában Szegedre költözött családjával. Lapunknak elmondták, nagyon örülnek a lehetőségnek, hiszen tetszik nekik a község és a közösség, az pedig nagy segítség számukra, hogy csak rezsit és közös költséget kell fizetniük. A közösségi szolgálat sincs ellenükre, úgy vélik, egyáltalán nem nagy ördöngősség az.

A Délmagyarország kérdésére Molnár Áron polgármester elárulta, minden ki- és beköltözés között felújítást, tisztasági festést végeznek a fecskelakásokban saját forrásból, valamint most páramentesítővel is ellátták az otthonokat, miután korábban néhány lakásban penész jelentkezett, így szeretnék megfékezni azt. A polgármester az átadókor azt kérte a lakóktól, hogy azonnal jelezzék, ha penészedést tapasztalnak. Megjegyezte, előfordul, hogy eszközcserére is szükség szokott lenni a költözésekkor, mivel például a hűtő, a tűzhely, az ágyrács és az ágykeret is a lakásokhoz tartozik, tehát önkormányzati tulajdon.