Az 1,079 milliárd forint uniós támogatással megvalósult projekt keretében az ellátottak részére Nagymágocson és Derekegyházon öt-öt korszerű, jól felszerelt és bútorozott ház épült. Az ingatlanokba egyenként tizenkét ellátott, összesen százhúsz ember költözött be. Emellett mindkét településen egy szolgáltatóközpontot is létrehoztak, ahol napközbeni ellátást nyújtanak. Így biztosított az itt élők számára a felügyelet, az étkezés, a gondozás, a készségfejlesztés, a tanácsadás, a pedagógiai és gyógypedagógiai segítségnyújtás, a szállítás. A nappali ellátást és a támogató szolgálatot nemcsak a lakók, hanem más rászorulók is igénybe tudják venni. Ez utóbbi ellátási formához két speciális járművet is beszereztek a projektben.

A lakóotthonokban élők Nagymágocson kötött és hurkolt textíliákat gyártanak, parkgondozást és mosodai tevékenységet végeznek, Derekegyházon pedig a növénytermesztésben, parkgondozásban és mosodai tevékenységben vesznek részt - áll a közleményben.