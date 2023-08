Hosszú idő után végre szilárd burkolatot kap a hattyasi Varsa utca. Ezt Jávorszky Iván jelentette be hétfőn, a Varsa és a Verseci utca kereszteződésében tartott sajtótájékoztatóján. Az önkormányzati referens elmondta, az utcát 500 méter hosszan burkolják le, készül egy útalap és egy kopóréteg is. Az út összesen 3 méter széles lesz. Ezen kívül elkészül egy 75 centiméteres zúzott padka, valamint a vízelvezetést is megoldják. A beruházás összesen 56 millió forintba kerül.

A Varsa utcaiak ügye, vagyis az útfelújítás már évek óta húzódott. Körülöttük már szinte minden utca burkolatát felújították.

Az egyik ott élő, Szalma György a problémával kétszer kereste meg lapunkat, először még évekkel ezelőtt.

– Cikkük után csak azt az eredményt értük el, hogy aszfalttörmeléket kapva a legnagyobb gödröket feltöltötték, illetve mi saját kezűleg feltöltöttük. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy erre nincs nagy autósforgalom, nehezebb jármű talán csak a kukásautó, de arra feltétlenül szükség van. Ennek ellenére a szilárd útalap hiányában rendszeresen eltörik az út alatt húzódó eternit vízvezeték – mondta korábban a férfi.

Ez a helyzet oldódik meg pár héten belül.