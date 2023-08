Márki-Zay Péter, a közpénzből finanszírozott Hódpress tudósítása szerint, a delegációval bejárta azokat a helyszíneket is, ahol fejlesztések történtek.

Gettózott egyet a polgármester

Többek között a Dobó, Bibó, Janáky utcai lakótelepre is elvonatoztak, ahol még az előző, fideszes városvezetés idején készültek el a lakások energiatakarékosságát javító terv és ők pályáztak a forrásra is. Márki-Zay Péteréknek már csak a megvalósítás volt a dolguk, amit, az ott élők szerint, nem a legjobb minőségben oldottak meg. Ezzel kapcsolatban rengetegen panaszkodtak egy lakossági fórumon.

Márki-Zay Péter polgármesteri sikere egyikeként mutatta be a fejlesztést, ahol a Hódpress tudósítása szerint elhangzott az ominózus mondat: „Ez Hódmezővásárhely »gettója«, de azt hiszem, örülnének sokan, ha más városokban, vagy bárhol a világon így néznének ki a gettók.”

Dühösek a lakók

Az ott lakók, akikkel beszéltünk, felháborodtak a polgármester kijelentésén. Többségük nem látta a kisvonatot, csak a városi hírportált olvasta, vagy hallotta másoktól.

Mik vagyunk mi? Kisvonatos szafaripark, vagy rezervátum? Akkor legalább dobáltak volna a pofánkba szendvicset, vagy zöldséget! Vagy a gettólakók etetése tilos?

– háborgott egy lakos. Egy másik meg azt mondta, ő olyan „gettós”, hogy nála még a padlóról is ehetne a polgármester.

Velünk mindent meg lehet tenni? Majd választáskor nem „gettósok” leszünk, hanem kedves roma barátaim!

– fogalmazott egy másik lakó.

Az utolsó figyelmeztetés

Az ominózus mondatról megkérdeztük a vásárhelyi roma önkormányzatot is. Az alábbi nyílt levéllel válaszoltak: „Tisztelt Polgármester Úr! Többször kértük, hogy vegye le a cigányságot a politikai sakktáblájáról. Folyamatosan becsapja a hazai cigányságot. Azt hirdeti, hogy a romák fontosak, de azért több náci eszmét képviselő embert is bejuttatott az országgyűlésbe az Ön által vezetett lista. Elmegy roma emléknapokra, de amikor külföldiek jönnek, nincsenek a közelben cigányok, akkor azt mondja rájuk, hogy gettólakók. Nekünk, cigányoknak, és a telepeken elő cigányoknak különösen rosszul esik ez, hiszen számunkra a gettó még mindig azt juttatja eszünkbe, hogy rengeteg cigányt ott öltek meg, vagy éppen dolgoztattak halálra. Tisztelt Polgármester Úr! Utolsó figyelmeztetés! Fejezze be! A következő ilyen esetben a városháza elé vonulunk és tüntetni fogunk, a tüntetésről értesítjük a nemzetközi sajtót is. Magát úgyis csak az érdekli, hogy ott mit írnak Önről. Kérjük, hogy ne kérjen bocsánatot, mert úgysem hisszük el!”