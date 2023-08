A városban tavaly három postahivatal zárt be, amik közül csak a szikáncsi nyitott újra. A csúcsi kisposta épülete most új funkciót kapott – erről egy videóban számoltak be a város gyorshír szolgálatán. Az önkormányzat a Jókai utcai volt posta helyiségeit használatra átadta a Csúcsi Olvasókörnek és a Csúcsi Kertbarátok Egyesületének. A kulcsokat az olvasókör vezetője, Kiss Imréné Márki-Zay Péter polgármestertől és Gyöngyösi Ferenc alpolgármestertől vette át. A civil szervezetek kiállításokat szeretnének rendezi a volt posta épületében és rendezvényekre is kiadják, aminek bevétele a civil szervezetek kasszáját gyarapítja. A Csúcsi Olvasókör fejlesztéseiről is szó esett. Gyöngyösi Ferenc a választókerületi költségkeretéből légkondicionáló berendezésekkel segítette az olvasókört, a beszerelési munkálatokkal elkészültek. Az elmúlt években több beruházás is történt az olvasókörben, kicserélték a nyílászárókat, felújították a járdát és a parkolókat, utóbbihoz az alapanyagokat az önkormányzat, a munkaerőt pedig a civilek biztosították – adta hírül a város gyorshír szolgálata.