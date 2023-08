A díjátadó napján egy gunyoros cikk is felkerült a portálra a lap egyik, közpénzből fizetett, de a nevét nem vállaló munkatársától, „Tűsarkúban, rollerrel érkezett” címmel.

Az írásból kiderült az is, hogy miért harsogott a szinte teljesen üres tér kisszínpadán a kivetítőn Márki-Zay Péter múlt pénteki közéleti beszélgetése. Ez egyfajta „bosszú” lehetett az önkormányzat részéről.

Mindazonáltal mélyen bízunk benne, hogy a díjátadó előtti várakozás közben néhány mélykeresztény gálalátogatóban esetleg megragadhatott egy-két gondolatfoszlány a Márki-Zay Péter, Hodász András és Iványi Gábor között folytatott közéleti beszélgetés felvételéből

– írta a névtelen szerző.

A cikk elején azt is kifogásolták, hogy a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány nem hívta meg a portált a díjátadóra. Itt jegyezzük meg, hogy az önkormányzat például lapunknak is csak elvétve küld meghívót a rendezvényekre. Az események egy részét a közösségi oldalakról tudjuk meg, de több olyan rendezvény, polgármesteri bejelentés is van, amelyről a kizárólag a városi média tudósíthat.