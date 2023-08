Nem az üzleti haszon reményében vágtunk bele, hanem hogy tegyünk valamit a környezetért és kevesebb legyen a szemét

– mondta az ötletgazda, Vernyik Tibor, a Makói Mozaik ügyvezetője. A visszaváltható műanyag sörös korsóval a makóiak a hét végi sör- és grillfesztiválon találkozhattak először. Aki vett egy ilyet, az a fesztivál alatt ihatott belőle, a végén pedig visszaváltották neki – 700 forint volt az ára, 300-at fizettek vissza.

A korsókat 25-ször lehet visszahasznosítani egy-egy fertőtlenítő mosás után. Ezt követően ledarálják, és ismét ivóalkalmatosság készül belőlük. Ezt még ötször lehet megtenni. Használatának köszönhetően kevesebb eldobható pohárra van szükség, azaz kevesebb lesz a hulladék. A makói sörfesztiválon 700 darab talált gazdára, tehát pénzügyi sikernek egyelőre tényleg nem lehet nevezni, de Vernyik azt mondja, ezt nem is bánják.

Ez bevezetés volt, hogy minél többen megismerjék a lehetőséget

– mondta.

Úgynevezett repoharakat egyébként nagyon sok fesztiválon árulnak már – van, aki gyűjti is ezeket. Olyan rendezvény is van, ahol kötelező ezek használata. Vendéglátóhelyeken is próbálkoznak vele: mint megírtuk, a mindszenti BárKa teraszon, a csongrádi Tisza presszóban is igyekeztek bevezetni – a fogadtatás vegyes volt. A székkutasi Nyári Estéken viszont a Pinceklubban nem vált be.

A következő makói program, ahol kínálnak majd repoharat, a szeptemberben esedékes Hagymafesztivál lesz. A pohár díszítése igazodni fog a fesztivál, illetve Makó látványelemeihez. Farkas Éva Erzsébet polgármester a Délmagyarországnak azt mondta, nem tervezik a helyi rendezvényeken a visszaváltható pohár kötelezővé tételét. Ennek akkor van értelme – és ezt az általunk megkérdezett helyi vendéglátósok is megerősítették – , ha zárt területen zajlik az esemény. Ettől függetlenül az önkormányzat véleménye pozitív és lát benne fantáziát. Vernyik Tibor azt tervezi, hamarosan tárgyal róla a városvezetéssel.