– Abból az alkalomból hívtuk össze a sajtótájékoztatót, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja, Szabó Margit feljelentést tett Lázár János azon kijelentésével kapcsolatban, amivel megfenyegette a hódmezővásárhelyi polgárokat, hogy amennyiben engem választanak újra polgármesternek, akkor a kormánytól semmiféle segítséget, támogatást nem kapnak. A kijelentését az ügyészség most levélben visszautasította – mondta a csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatón Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Szabó Margit szerint a miniszter megfenyegette a vásárhelyieket

Szabó Margit mondandója elején kiemelte, Lázár János tavaly tavasszal feljelentette őt.

– Egy szórólapon olyan állításokat fogalmaztam meg, hogy hazudik, zsarol és visszaél a hatalmával, most is járok a bíróságra. Lázár János most megfenyegette azokat a városlakókat, akik feltehetően a jövő évi helyhatósági választáson nem a Fidesz jelöltjére szavaznak, azzal, hogy a kormány a várostól minden támogatást elvesz. Ezért jelentettem fel Lázár Jánost. Az ügyészség azonban tegnap levélben közölte, hogy visszautasítja a feljelentést. Érdekes indokokra hivatkoztak, többek között arra, hogy Lázár János ezt nem kampányidőszakban, illetve hogy nem konkrét személy, hanem a város ellen fogalmazta meg az ominózus mondatot – mondta Szabó Margit.

Márki-Zay: Lázár János tűnjön el a magyar politikából

– Felszólítjuk Lázár Jánost, hogy mondjon le, tűnjön el a magyar politikából. Aki ilyen diktatórikusan, demokráciaellenesen gondolkodik és viselkedik, annak nincs helye a magyar közéletben. Amíg ilyen gazemberek vannak a magyar közéletben, a magyar politikában és a magyar kormányban, addig ne csodálkozzunk, hogy mindannyiunk szenvedésére az Európai Unió megvonja a forrásokat a tolvajoktól – mondta a polgármester.

Lázár János: Nem mindegy, hogy a hazáját szolgálja, vagy hazaáruló

Lapunk júniusban megírta, Lázár János a Rádió7 adásában, arról beszélt, hogy a magyar kormány egyetlen adóforintot sem bízhat olyan emberre, aki pénzért idegeneknek árusítaná ki az országot.

„Ha Hódmezővásárhely Márki-Zay Pétert választja meg a város polgármesterének, ami persze mindenkinek szíve joga, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra, együttműködésre nem számíthatnak. Ennek oka nagyon egyszerű, ami nem Hódmezővásárhelyről szól, hanem arról, hogy létezett egy csoport 2022-ben, akik ennek az országnak a sorsát pénzért, személyesen is felvett pénzért, idegeneknek akarták kiszolgáltatni. Ezt a csoportot Márki-Zay Péter vezette” – mondta júniusban Lázár János és kiemelte, nem arról van szó, hogy ellenzéki, vagy fideszes lesz a polgármester, hanem arról, hogy a hazáját szolgálja, vagy éppenséggel hazaáruló.

„Hogy a hódmezővásárhelyiek ellenzéki, vagy fideszes polgármestert választanak, az rájuk van bízva. A kormány elég jól el van attól, ha egy várost ellenzéki polgármester vezeti, mint például Szegeden. Hangsúlyozom, olyan emberekkel, akik a 2022-es választások alkalmával idegenektől pénzt fogadtak el az ország kiárusítása érdekében, a kormány semmilyen formában nem fog tudni együttműködni sem Hódmezővásárhelyen, sem Budapesten, sem máshol” – fogalmazott júniusban Lázár János.