– Gurzó Ákos egy évvel ezelőttig a Mindenki Magyarország Mozgalom kommunikációs menedzsere volt, azóta ezt a feladatot egy teljesen más csapat viszi. Most, az Egyesült Államokból Magyarországra visszatérve, Ákost szeretettel köszöntöm Hódmezővásárhelyen, a város brand, marketing és kommunikációs feladatainak felelőseként, vezetőjeként – mutatta be egy videóban Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere Gurzó Ákost.

Az 1982-es születésű újságíró, marketing- és kommunikációs szakember az elmúlt 20 évben nagyon sok helyen dolgozott, de sehol sem töltött el hosszú időt. Húszas éveiben megfordult a BBC magyar adásánál, dogozott az MTI-nél, a Magyar Rádiónál, a Duna TV-nél, majd 10 év után váltott a marketing és kommunikáció irányába, az Ernst & Young nemzetközi tanácsadó cég és a Leo Burnett reklámügynökség munkatársa is volt. Az Egyesült Államokban saját céget alapított. Élt Prágában, Londonban, Melbourne-ben, New Yorkban, Floridában. Az összellenzék miniszterelnök-jelölt választási kampánya előtt jött Magyarországra, Márki-Zay Péter kommunikációs igazgatójaként dolgozott a kampányában, állítólag ingyen.

– Három napot fizikailag is Vásárhelyen tölt majd, két napot pedig home office-ban – mondta el megkeresésünkre Gurzó Ákos munkarendjéről Márki-Zay Péter. Megkérdeztük, hogy a jövő évi önkormányzati választás kampány kommunikációját készíti-e elő Gurzó? A polgármester azt válaszolta, a kommunikációs szakember Göbl Vilmos hajdani munkakörét veszi át a városházán. Ugyancsak érdeklődtünk, hogy mi lesz az önkormányzat eddigi sajtóreferensével, Csirák Dalmával. Márki-Zay Péter erre azt mondta, Csirák Dalma félállásban a Hódpressnél dolgozik, félállásban pedig az önkormányzatnál. Gurzó Ákos az ő feladatainak egy részét is átveszi. Hogy ezt a feladatot is ingyen vállalta-e, erről egyelőre nem tudni semmit, mint ahogy azt sem, hogy ki finanszírozza a messziről jött ember hódmezővásárhelyi tartózkodásának költségeit.