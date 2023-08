A fogyatékos- és idősügyi keretre kiírt pályázat nyerteseinek a támogatásról szóló oklevelet adott át Botka László Szegeden a városházán kedden. A házasságkötő teremben a polgármester elmondta, hogy idén 22 millió 500 ezer forintot különítettek el a nyugdíjas szervezeteknek. A pénzt két részletben kapják meg. Ebből a pénzből például kirándulásokat, egészségmegőrző programokat szervezhetnek például nőnapi, vagy éppen karácsonyi rendezvényeket is tarthatnak a nyugdíjas klubok. Összesen 47 nyugdíjas klub és szervezet kapott idén támogatást, amelynek az összege 60 és 490 ezer forint között van.

A nyugdíjas klubokon kívül a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek is most kapták meg a támogatásukat. Az idén harminchét szervezet pályázott a 8 millió forintos keretre és mind a harminchét nyert is. Támogatást kapott többek között a a Nem Adom Fel Alapítvány, a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete, a Máltai Szeretetszolgálat és a Kreatív Formák Alapítvány, vagy a Szivárvány Autizmus Egyesület. A támogatás legmagasabb összege 300 ezer a legalacsonyabb 110 ezer forint volt.

Botka László emlékeztetett, hogy már hagyománynak számít, hogy minden évben szétosztják ezeket a támogatásokat. A polgármester bejelentette azt is, hogy rövidesen elkezdik kiküldeni a szegedi nyugdíjasoknak a 15 ezer forintos támogatást. Ezt az idén mind a négyezer fogyatékkal élő, és rokkantsági járadékban részesülő is megkapja. Ennyi pénzt kap minden szegedi általános iskolás is, ami egyébként összesen 9 ezer gyereket jelent.

A Pénzügyminisztérium kedden kiadott gyorstájékoztatójában is megemlítették a nyugdíjasokat. Azt írták benne, hogy a csaknem másfél éve tartó háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági válság rendkívül nehéz helyzetbe hozta az európai gazdaságokat. A magyar kormány azonban a háborús időkben is a családok és nyugdíjasok védelmére koncentrál. Közölték, hogy a költségvetés biztosítja a családtámogatásokhoz, a rezsicsökkentéshez és a nyugdíjak értékének megőrzéséhez szükséges forrásokat.